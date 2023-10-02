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2 октября, 12:49

Одесситы встали на защиту Льва Толстого

Жители Одессы выступили против переименования площади писателя Льва Толстого

<p>Площадь Льва Толстого в Одессе. Обложка © Shutterstock</p>

Площадь Льва Толстого в Одессе. Обложка © Shutterstock

Проект переименования площади имени писателя Льва Толстого в Одессе в честь одного из основателей еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима в рамках декоммунизации не снискал поддержки среди одесситов. Об этом сообщает местный канал "Думская".

"Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима", — говорится в телеграм-канале издания со ссылкой на результаты соответствующего голосования. Из 359 проголосовавших 158 человек выступили "за" и 201 "против".

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А 15 сентября с обелиска "Городу-герою Киеву" сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда", а также табличку с надписью на русском языке. Остались две пятиконечные звезды: одна из них находится в центре стелы, а вторая, самая большая — на вершине.

Юрий Лысенко
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