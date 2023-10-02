Одесситы встали на защиту Льва Толстого

Проект переименования площади имени писателя Льва Толстого в Одессе в честь одного из основателей еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима в рамках декоммунизации не снискал поддержки среди одесситов. Об этом сообщает местный канал "Думская".

"Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима", — говорится в телеграм-канале издания со ссылкой на результаты соответствующего голосования. Из 359 проголосовавших 158 человек выступили "за" и 201 — "против".