Одесситы встали на защиту Льва Толстого
Жители Одессы выступили против переименования площади писателя Льва Толстого
Площадь Льва Толстого в Одессе. Обложка © Shutterstock
Проект переименования площади имени писателя Льва Толстого в Одессе в честь одного из основателей еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима в рамках декоммунизации не снискал поддержки среди одесситов. Об этом сообщает местный канал "Думская".
"Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима", — говорится в телеграм-канале издания со ссылкой на результаты соответствующего голосования. Из 359 проголосовавших 158 человек выступили "за" и 201 — "против".
А 15 сентября с обелиска "Городу-герою Киеву" сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда", а также табличку с надписью на русском языке. Остались две пятиконечные звезды: одна из них находится в центре стелы, а вторая, самая большая — на вершине.