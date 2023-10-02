"Странный дельфин": В Крыму кабанчик-пловец выскочил из моря и напугал отдыхающих
В Крыму дикий кабан выплыл из моря на пляж и распугал отдыхающих
В крымском посёлке Мирный прямо из моря на пляж выбежал кабан. Как пишет Крымское информационное агентство, поначалу отдыхающие даже не поняли, что перед ними опасное парнокопытное.
В Крыму кабан-пловец выскочил из моря и напугал отдыхающих. Видео © VK / "Группа В уха"
"Наблюдали за странным дельфином с нетипичной манерой плавания. Как, откуда, почему — загадка. Но вот такой удивительный пловец прибился сегодня к нашему берегу — огромный кабан", — рассказывают очевидцы.
На опубликованном в Сети видео — момент, когда животное выбегает из воды и начинает в панике бежать от людей. Что с ним было дальше, неизвестно.
А в Новосибирске собака улеглась в одном из ресторанов быстрого питания и напрочь отказывалась уходить. Выгнать хвостатого решили полицейские, которые привязали курицу на верёвку и стали подманивать его. Но у них ничего не вышло.
В Крыму кабан-пловец выскочил из моря и напугал отдыхающих. Обложка © VK / "Группа В уха"