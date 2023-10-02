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2 октября, 13:05

"Странный дельфин": В Крыму кабанчик-пловец выскочил из моря и напугал отдыхающих

В Крыму дикий кабан выплыл из моря на пляж и распугал отдыхающих

В крымском посёлке Мирный прямо из моря на пляж выбежал кабан. Как пишет Крымское информационное агентство, поначалу отдыхающие даже не поняли, что перед ними опасное парнокопытное.

В Крыму кабан-пловец выскочил из моря и напугал отдыхающих. Видео © VK / "Группа В уха"

"Наблюдали за странным дельфином с нетипичной манерой плавания. Как, откуда, почему — загадка. Но вот такой удивительный пловец прибился сегодня к нашему берегу — огромный кабан", рассказывают очевидцы.

На опубликованном в Сети видео — момент, когда животное выбегает из воды и начинает в панике бежать от людей. Что с ним было дальше, неизвестно.

Дикий кабан напал на малышей на детской площадке в Ростове-на-Дону

Дикий кабан напал на малышей на детской площадке в Ростове-на-Дону

А в Новосибирске собака улеглась в одном из ресторанов быстрого питания и напрочь отказывалась уходить. Выгнать хвостатого решили полицейские, которые привязали курицу на верёвку и стали подманивать его. Но у них ничего не вышло.

Обложка ©

В Крыму кабан-пловец выскочил из моря и напугал отдыхающих. Обложка © VK / "Группа В уха"

Матвей Константинов
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