"Странный дельфин": В Крыму кабанчик-пловец выскочил из моря и напугал отдыхающих

В крымском посёлке Мирный прямо из моря на пляж выбежал кабан. Как пишет Крымское информационное агентство, поначалу отдыхающие даже не поняли, что перед ними опасное парнокопытное.

В Крыму кабан-пловец выскочил из моря и напугал отдыхающих. Видео © VK / "Группа В уха"

"Наблюдали за странным дельфином с нетипичной манерой плавания. Как, откуда, почему — загадка. Но вот такой удивительный пловец прибился сегодня к нашему берегу — огромный кабан", — рассказывают очевидцы.

На опубликованном в Сети видео — момент, когда животное выбегает из воды и начинает в панике бежать от людей. Что с ним было дальше, неизвестно.