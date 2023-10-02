Россиянам посоветовали "оживлять" миндаль, чтобы выжимать из него максимум пользы

Миндаль необходимо замачивать на ночь, чтобы "оживить" его и смыть плесень с поверхности орехов. Об этом рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звёздный диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН.

"Миндаль — это только часть и далеко не основная в рациональном питании с целью поддержания здоровой формы. Да, орехи нам нужны. Однако чтобы миндаль стал полезным, надо этот продукт сделать живым — предварительно замачивая на ночь, чтобы активизировать ферменты. И вот они уже будут помогать переваривать и усваивать компоненты полезные", — рассказала диетолог.

Она рассказала, что при замачивании разрушается фитиновая кислота, которая не позволяет ни цинку, ни железу, ни кальцию усвоиться, также смываются плесневые грибы, которые живут на поверхности.

Врач отметила, что в день для насыщения необходимыми элементами одной горсти орехов будет достаточно. Она напомнила, что рацион должен быть разнообразным, лучше есть маленькими порциями четыре-пять раз в день. Нельзя забывать про водный баланс, заключила диетолог.