Апельсин против моли и никакой глажки: Названо 7 главных правил для ухода за одеждой из шерсти

Приход осени знаменует приближение сезона шерстяных шарфов, шапок, свитеров и платьев в России. Шерсть — один из деликатнейших видов ткани. Для того чтобы ваш любимый свитер жил как можно дольше и оставался красивым, нужно всего лишь правильно его хранить и стирать. Советами о том, как это делать, поделился в своём материале телеканал "Санкт-Петербург".

Семь правил, которые продлят жизнь одежде из шерсти. Видео © Телеканал "Санкт-Петебург"

1. Выводите пятна перед стиркой Если вы увидели на шерстяной вещи пятно, от него следует избавиться до того, как отстирывать одежду в стиральной машине. В большинстве случаев с загрязнениями хорошо справляются спиртосодержащие салфетки, жировые пятна можно вывести средством для мытья посуды, а обычную сухую грязь — снять щёткой для одежды.

2. Стирайте шерстяные вещи только в холодной воде Изделия из шерсти чувствительны к температуре воды при стирке, поэтому настройке стиральную машину на стирку в холодной воде. В горячей шерстяная одежда может сесть или потерять форму. А если вещь перед стиркой будет наизнанку, можно избежать появления катышков.

3. Стирайте одежду из шерсти жидким порошком или шампунем Эффект жидкого стирального порошка более деликатен при стирке вещей. Если у вас под рукой его нет, заменой может стать просто шампунь. Однако, есть важный нюанс: шампунем шерстяную одежду можно стирать только вручную, стиральной машинке он может навредить.

4. Используйте специальные отбеливающие растворы Когда светлая вещь из шерсти начинает желтеть, вернуть белизну ей можно с помощью раствора перекиси водорода. Рецепт такой: одна чайная ложка на литр холодной воды. Замочите в нём одежду на пару часов, а потом постирайте.

5. Сушите одежду из шерсти только на горизонтальной поверхности Шерстяные вещи могут потерять форму при неправильной сушке. Во избежание такого результата их нужно сушить на горизонтальной поверхности. Технология простая: постелите полотенце, а сверху положите вещь и придайте ей естественную форму. Про вешалки для такой одежды можете забыть — они не подходят ни для сушки, ни для хранения изделий из шерсти.

6. Не прикасайтесь к шерстяным вещам утюгом Глажку одежды из шерсти необходимо исключить. Расправиться со складками и заломами можно с помощью отпаривателя. А если у вас его нет, просто нужно повесить вещь в ванной комнате, заполненной паром.

7. 2 в 1: защита от моли и приятный запах Заклятый враг шерстяных вещей — моль. Чтобы не позволить ей пировать на вашей любимой одежде, храните изделия из шерсти рядом с геранью, апельсиновыми корками или сухой лавандой. Так вы сразу отвадите вредителей и придадите вещи аромат.