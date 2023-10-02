Крупнейших производителей куриного мяса в России проверяют на сговор из-за повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует принципы формирования цен у трёх российских компаний, занимающихся производством куриного мяса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО "Черкизово", ГАП "Ресурс" и АО "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке", — указали в ведомстве.

Организациям уже отправлены запросы. ФАС предполагает, что производители могут злоупотреблять своим доминирующим положением и влиять на стоимость продукции в борьбе с конкурентами. Если подтвердится монопольно высокое формирование цен, то нарушителей ждут оборотные штрафы и иные меры наказания.