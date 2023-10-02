Крупнейших производителей куриного мяса в России проверяют на сговор из-за повышения цен
ФАС начала проверку из-за цен на курицу "Черкизова", "Ресурса" и "Приосколья"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует принципы формирования цен у трёх российских компаний, занимающихся производством куриного мяса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО "Черкизово", ГАП "Ресурс" и АО "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке", — указали в ведомстве.
Организациям уже отправлены запросы. ФАС предполагает, что производители могут злоупотреблять своим доминирующим положением и влиять на стоимость продукции в борьбе с конкурентами. Если подтвердится монопольно высокое формирование цен, то нарушителей ждут оборотные штрафы и иные меры наказания.
Ранее вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов заявил, что за 2023 год легковые автомобили в России могут подорожать на 30% в годовом выражении.
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