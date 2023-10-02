"Встаньте с пола, мэм!": "Сотрудница МИД" закатила скандал в баре на Патриках и обвинила охрану в избиении
В Москве лжесотрудница МИД напилась, упала и отказалась вставать с пола в баре
Синяк, оставшийся у Алёны Г. после потасовки с охраной московского бара. Обложка © Mash
В Москве лжесотрудница МИД ушла в отрыв в ночь с субботы на воскресенье и заняла пол. На опубликованном Mash видео — эмоциональный диалог 24-летней Алёны Г. и менеджера бара Different на Патриарших прудах.
В Москве лжесотрудница МИД перепила в баре и устроила скандал с охраной. Видео © Mash
Видно, как сотрудница пытается уговорить буйную посетительницу встать с пола и покинуть заведение, но та отказывается. Тогда за дело принялась охрана, которая переборщила при работе с хрупкой девушкой и оставила ей синяки.
"Мне больно! Вы понимаете, что вы делаете? Это нападение на сотрудника Министерства иностранных дел! Оставьте меня в покое, вы даже встать не даёте!" — кричит она.
Приехавшая бригада скорой помощи поставила предварительный диагноз: закрытая травма головы. По данным телеграм-канала, Алёна является не профессиональным дипломатом, а общественником из Российской ассоциации международного сотрудничества при МИД России. Организация занимается налаживанием контактов с иностранцами.
А охрана одного из баров Красноярска жёстко вышвырнула посетительниц, избитых неизвестным. Всё началось со словесной перепалки, после чего девушек побил некто. Когда же они решили покинуть заведение, секьюрити выкинули их "как собак".