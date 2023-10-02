"Встаньте с пола, мэм!": "Сотрудница МИД" закатила скандал в баре на Патриках и обвинила охрану в избиении

В Москве лжесотрудница МИД ушла в отрыв в ночь с субботы на воскресенье и заняла пол. На опубликованном Mash видео — эмоциональный диалог 24-летней Алёны Г. и менеджера бара Different на Патриарших прудах.

В Москве лжесотрудница МИД перепила в баре и устроила скандал с охраной. Видео © Mash

Видно, как сотрудница пытается уговорить буйную посетительницу встать с пола и покинуть заведение, но та отказывается. Тогда за дело принялась охрана, которая переборщила при работе с хрупкой девушкой и оставила ей синяки.

"Мне больно! Вы понимаете, что вы делаете? Это нападение на сотрудника Министерства иностранных дел! Оставьте меня в покое, вы даже встать не даёте!" — кричит она.

Приехавшая бригада скорой помощи поставила предварительный диагноз: закрытая травма головы. По данным телеграм-канала, Алёна является не профессиональным дипломатом, а общественником из Российской ассоциации международного сотрудничества при МИД России. Организация занимается налаживанием контактов с иностранцами.