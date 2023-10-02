"Давай расстанемся!": Безжалостная красотка разбила сердце москвичу и исчезла вместе с его 600 тысячами

В Москве соблазнительная девушка обманула поклонника более чем на полмиллиона рублей. Она воспользовалась проявленной к ней симпатией и выкрала у мужчины деньги из дома, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, история любви развернулась в столичном районе Тёплый Стан. 35-летний мужчина познакомился с девушкой в одном из ресторанов и взял её номер. Пара начала нежное общение в Сети, однако красотка с турецким гражданством и при квартирах в столице так сильно зацепила поклонника, что вскоре они стали регулярно встречаться и ходить по ресторанам.

В один из вечеров сердцеедка на 1,5 часа приехала к мужчине домой, после чего они вместе направились в "их" заведение — то самое, где и познакомились. Пара провела романтический вечер, после которого окрылённый чувствами поклонник подвёз даму домой и, как только та вошла в подъезд, получил на телефон сообщение со словами "Давай расстанемся!".

В шоке он поехал домой обдумывать предложение, однако там его ждал другой "сюрприз": пропали отложенные 600 тысяч рублей. По странному стечению обстоятельств безжалостная красотка перестала выходить на связь. Мужчина понял, что его облапошили, и побежал в полицию. Теперь в любовной истории разбираются правоохранители.