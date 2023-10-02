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2 октября, 16:08

В Орле раскололся старый дуб – символ отмены крепостного права

В Орле раскололся дуб, посаженный в 1861 году

<p>Расколовшийся дуб в Орле. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/orel_adm/17820" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация города Орла</a></p>

Расколовшийся дуб в Орле. Обложка © T.me / Администрация города Орла

В Орле раскололся дуб, посаженный в 1861 году и ставший символом отмены крепостного права. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Эксперты об упавшем в Орле дубе. Видео © T.me / Администрация города Орла

Большая часть ствола отвалилась и рухнула на дорогу в парке, перекрыв её. Дуб являлся объектом культурного наследия до 2001 года. Завкафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета профессор Алексей Ковешников объяснил, что дерево могут спилить.

"Практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. В данный момент у нас есть два варианта насчёт дальнейшей судьбы дуба. Первый — полностью его снести. Второй — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить", — рассказал он.

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А в конце сентября в Великобритании неизвестные спилили платан, который стал знаменит благодаря своему появлению в фильме "Робин Гуд: Принц воров". Дерево находилось в нацпарке Нортамберленд на севере Англии.

Юрий Лысенко
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