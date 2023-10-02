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2 октября, 15:54

Малышева советует мужчинам сдавать тест на беременность, чтобы выявить рак яичек

<p>Телеведущая Елена Малышева. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Телеведущая Елена Малышева. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Мужчины могут узнать о заболевании раком, сдав тест на беременность. Такой необычный способ диагностики болезни предложили врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и её соведущий иммунолог Андрей Продеус в программе "Жить здорово!". Запись эфира появилась на сайте Первого канала.

"Если он положительный, это говорит о том, что у мужчины, возможно, рак яичек", — отметила Малышева.

Продеус пояснил, что тест на беременность выявляет уровень в крови гормона бета-ХГЧ. Если его показатель зашкаливает у мужчины, то велика вероятность наличия опухоли.

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Татьяна Миссуми
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