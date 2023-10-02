Российское посольство в Словакии назвало голословным обвинение Братиславы в том, что Москва якобы вмешалась в избирательный процесс в стране. Об этом сказано в телеграм-канале дипмиссии.

"Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями", — отмечается в тексте.

В посольстве уточнили, что Словакия взялась за "антироссийскую карту" в своей внутриполитической борьбе, а это негативно скажется на взаимоотношениях стран, которые когда-то можно было назвать дружескими. При этом Братислава сознательно закрывает глаза на американское влияние.

Так, Минобороны Словакии получило пять миллионов долларов от Посольства США на борьбу с некой дезинформацией. В результате в стране начали закручивать гайки в вопросах свободы слова. Кроме того, Вашингтон открыто финансировал разного рода НКО, которые выполняли политически ангажированные задачи.

В Посольстве РФ назвали эти примеры далеко не единственными и посоветовали словакам самим сделать выводы о том, кто в действительности влияет на политические процессы в стране.