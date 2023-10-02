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2 октября, 13:34

Президент Словакии дала поручение после победы на выборах "пророссийской" партии

Президент Словакии поручила сформировать кабмин экс-премьеру Роберту Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова поручила Роберту Фицо сформировать кабмин республики после победы на парламентских выборах его партии "Направление — социальная демократия".

Чапутова ранее уже заявляла, что если Фицо не сможет сформировать правительственную коалицию, опирающуюся на парламентское большинство, то она даст поручение создать её лидерам партий, которые добились меньшей поддержки на выборах.

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Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. В Кремле отреагировали на победу партии Фицо на выборах, отметив, что в Европе называют "пророссийским" каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны.

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ТАСС / EPA / ADAM GRAY

Александра Вишнякова
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