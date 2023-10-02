МИД Словакии вызвал посла России из-за слов Нарышкина о влиянии США на страну

Российского посла Игоря Братчикова вызвали в МИД Словакии, так как ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об усилении влияния Белого дома на политическую ситуацию в стране. Об этом сказано на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

"Причиной стали заявления директора СВР РФ Сергея Нарышкина, которые были опубликованы во время предвыборного моратория накануне проведения досрочных парламентских выборов в Словакии", — отмечается в тексте.

Там добавляется, что высказывания Нарышкина якобы бросают тень на "честность свободных и демократических выборов в Словакии". Влияние Вашингтона на внутренние дела в стране — это ложная информация, которая может испортить доверительные отношения Москвы и Братиславы. В российском посольстве уже подтвердили вызов дипломата.