МИД Словакии вызвал посла России из-за слов Нарышкина о влиянии США на страну
Российского посла Игоря Братчикова вызвали в МИД Словакии, так как ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об усилении влияния Белого дома на политическую ситуацию в стране. Об этом сказано на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.
"Причиной стали заявления директора СВР РФ Сергея Нарышкина, которые были опубликованы во время предвыборного моратория накануне проведения досрочных парламентских выборов в Словакии", — отмечается в тексте.
Там добавляется, что высказывания Нарышкина якобы бросают тень на "честность свободных и демократических выборов в Словакии". Влияние Вашингтона на внутренние дела в стране — это ложная информация, которая может испортить доверительные отношения Москвы и Братиславы. В российском посольстве уже подтвердили вызов дипломата.
Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. В Кремле отреагировали на заявления Запада о "пророссийском" Фицо, отметив, что в Европе называют таким каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны.