В Москве с 3 октября начнут включать отопление. Первыми в очереди на подключение будут социальные учреждения, такие как школы и больницы, параллельно тепло дадут в жилые дома и офисные здания, а после них — в торговые и промышленные предприятия. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

"Отопление в Москве начнут включать завтра. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детсады, больницы и поликлиники, параллельно будут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности", — заявил он, отметив, что в этом году отопление включают позже, чем обычно, из-за очень тёплого сентября.

Заместитель главы Москвы добавил, что подача теплоносителя будет производиться в несколько этапов. Отопление будет включено на всех объектах столицы в течение пятидневного срока.