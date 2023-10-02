Плачущего годовалого ребёнка без еды нашли в квартире на северо-западе Москвы
Обстановка в квартире, где был обнаружен малыш. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Полиция обнаружила в московской квартире на Новокуркинском шоссе годовалого мальчика, находившегося в ужасных условиях. В квартире был бардак, продукты питания отсутствовали. Как сообщила в телеграм-канале столичная прокуратура, правоохранителей вызвали соседи, услышавшие плач ребёнка.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Тушинской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей", — говорится в сообщении.
Обстановка в квартире, где был обнаружен малыш. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
Мальчика госпитализировали. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Самаре ребёнка нашли в квартире вместе с телами матери и её нового мужа. Трагедия произошла 19 сентября в многоквартирном доме в Кировском районе города. Дочку погибшей уже передали родному отцу. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи.