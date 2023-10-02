Плачущего годовалого ребёнка без еды нашли в квартире на северо-западе Москвы

Полиция обнаружила в московской квартире на Новокуркинском шоссе годовалого мальчика, находившегося в ужасных условиях. В квартире был бардак, продукты питания отсутствовали. Как сообщила в телеграм-канале столичная прокуратура, правоохранителей вызвали соседи, услышавшие плач ребёнка.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Тушинской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям матери по исполнению ею своих родительских обязанностей", — говорится в сообщении.

Обстановка в квартире, где был обнаружен малыш. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

Мальчика госпитализировали. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.