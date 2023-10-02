Глава департамента судейства РФС назначен на матч украинского "Шахтёра" в ЛЧ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич назначен инспектором матча группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским "Антверпеном" и украинским "Шахтёром". Информация об этом опубликована на сайте УЕФА.

Матч состоится в Дёрне (Бельгия) 4 октября. Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем.

Бывший сербский судья Мажич стал руководителем департамента судейства РФС в конце июня, заключив двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.