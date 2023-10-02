Глава департамента судейства РФС назначен на матч украинского "Шахтёра" в ЛЧ
Милорад Мажич. Обложка © Сайт РФС
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич назначен инспектором матча группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским "Антверпеном" и украинским "Шахтёром". Информация об этом опубликована на сайте УЕФА.
Матч состоится в Дёрне (Бельгия) 4 октября. Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем.
Бывший сербский судья Мажич стал руководителем департамента судейства РФС в конце июня, заключив двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.
Напомним, "Антверпен" впервые в своей истории выступает на групповом этапе главного еврокубка. В первом матче клуб встречался с "Барселоной" и пропустил пять безответных мячей. "Шахтёр" уступил "Порту" со счётом 1:3.