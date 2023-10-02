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2 октября, 19:57

Глава департамента судейства РФС назначен на матч украинского "Шахтёра" в ЛЧ

<p>Милорад Мажич. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/218649" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт РФС</a></p>

Милорад Мажич. Обложка © Сайт РФС

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич назначен инспектором матча группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским "Антверпеном" и украинским "Шахтёром". Информация об этом опубликована на сайте УЕФА.

Матч состоится в Дёрне (Бельгия) 4 октября. Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем.

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Бывший сербский судья Мажич стал руководителем департамента судейства РФС в конце июня, заключив двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, "Антверпен" впервые в своей истории выступает на групповом этапе главного еврокубка. В первом матче клуб встречался с "Барселоной" и пропустил пять безответных мячей. "Шахтёр" уступил "Порту" со счётом 1:3.

Артур Лапсаков
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