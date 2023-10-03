Польша передала Киеву первые отремонтированные танки Leopard 2

В Польше впервые отремонтировали танки Leopard 2, подбитые в боях на Украине. Об этом сообщил государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в социальной сети X (экс-Twitter).

"Первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной", — говорится в заявлении.

В PGZ подчёркивают, что, пока другие делают заявления о будущем, их страна действует по согласованию с Киевом. Там же отметили продолжающуюся работу над очередными машинами.