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Опубликовано 2 октября 2023, 22:58
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Польша передала Киеву первые отремонтированные танки Leopard 2

В Польше впервые отремонтировали танки Leopard 2, подбитые в боях на Украине. Об этом сообщил государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в социальной сети X (экс-Twitter).

"Первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной", — говорится в заявлении.

В PGZ подчёркивают, что, пока другие делают заявления о будущем, их страна действует по согласованию с Киевом. Там же отметили продолжающуюся работу над очередными машинами.

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А ранее стало известно, что украинские войска потеряли в боях уже около трети немецких танков Leopard 2. По словам полковника ВС Австрии Маркуса Райснера, эффективность этих машин в реальном бою не оправдала ожиданий.

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X / Polska Grupa Zbrojeniowa

Лариса Сафронова
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