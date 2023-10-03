Польша передала Киеву первые отремонтированные танки Leopard 2
В Польше впервые отремонтировали танки Leopard 2, подбитые в боях на Украине. Об этом сообщил государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в социальной сети X (экс-Twitter).
"Первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной", — говорится в заявлении.
В PGZ подчёркивают, что, пока другие делают заявления о будущем, их страна действует по согласованию с Киевом. Там же отметили продолжающуюся работу над очередными машинами.
А ранее стало известно, что украинские войска потеряли в боях уже около трети немецких танков Leopard 2. По словам полковника ВС Австрии Маркуса Райснера, эффективность этих машин в реальном бою не оправдала ожиданий.