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3 октября, 01:00

В Эстонии пожаловались на изменения в правилах регистрации наёмников в ВСУ

Министр обороны Эстонии: Киев изменил правила регистрации иностранных наёмников

Украинские власти пересмотрели правила, по которым происходила регистрация иностранных наёмников. После изменений большая часть информации о зарубежных помощниках ВСУ оказалась недоступной, пожаловался министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По словам главы ведомства, раньше Незалежная отчитывалась, в какое подразделение и на какой участок фронта был отправлен тот или иной боец. Теперь же установить местонахождение наёмников попросту невозможно.

"Украина кардинально изменила своё отношение, и иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях", — рассказал Певкур порталу ERR.

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Глава МО Эстонии обеспокоился судьбой пособников нацистов после гибели своего соотечественника Танеля Криггула под Красным Лиманом. Дом, в котором находился наёмник, превратился в груду обломков после попадания российского беспилотника.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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