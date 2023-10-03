В Эстонии пожаловались на изменения в правилах регистрации наёмников в ВСУ

Украинские власти пересмотрели правила, по которым происходила регистрация иностранных наёмников. После изменений большая часть информации о зарубежных помощниках ВСУ оказалась недоступной, пожаловался министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По словам главы ведомства, раньше Незалежная отчитывалась, в какое подразделение и на какой участок фронта был отправлен тот или иной боец. Теперь же установить местонахождение наёмников попросту невозможно.

"Украина кардинально изменила своё отношение, и иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях", — рассказал Певкур порталу ERR.