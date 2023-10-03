Регион

Уведомления отключены

3 октября, 01:11

Переселенец с Украины лишился паспорта РФ за экстремистские призывы

Жителя Камчатки лишили гражданства РФ после призывов к расправам над россиянами

Приговорённый к четырём годам заключения за оправдание терроризма житель Камчатки лишился российского гражданства из-за экстремистских призывов. По данным регионального управления ФСБ, мужчина получил паспорт РФ в 2014 году, отказавшись от украинских документов.

Решение отменить постановление УФМС было принято после того, как переселенец начал агрессивно высказываться в адрес россиян на своих страницах в соцсетях. Такую деятельность житель Камчатки вёл на протяжении двух лет, установили в ведомстве.

"Он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти", — гласит сообщение.

Польская авиакомпания вытерла ноги о рэпера Лигалайза из-за русского паспорта, но тот не против

Польская авиакомпания вытерла ноги о рэпера Лигалайза из-за русского паспорта, но тот не против

А 2 октября стало известно, что популярная украинская певица Анна Asti отказалась от гражданства Незалежной. Вместо паспорта с трезубцем она получила документы с двуглавым орлом, рассказывал Лайф.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Общество
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров