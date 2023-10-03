Переселенец с Украины лишился паспорта РФ за экстремистские призывы

Приговорённый к четырём годам заключения за оправдание терроризма житель Камчатки лишился российского гражданства из-за экстремистских призывов. По данным регионального управления ФСБ, мужчина получил паспорт РФ в 2014 году, отказавшись от украинских документов.

Решение отменить постановление УФМС было принято после того, как переселенец начал агрессивно высказываться в адрес россиян на своих страницах в соцсетях. Такую деятельность житель Камчатки вёл на протяжении двух лет, установили в ведомстве.

"Он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти", — гласит сообщение.