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3 октября, 02:46

Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября упала ниже $90 за баррель

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent упала ниже отметки в 90 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с 8 сентября.

Это произошло к 4:57 мск, когда стоимость фьючерса снижалась на 0,77% до 89,73 доллара за баррель. К 5:42 мск Brent торгуется на уровне $89,81 за баррель (–0,90%). В то же время ноябрьские фьючерсы марки WTA дешевели на 0,9% — до 87,91 доллара за баррель.

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Ранее Лайф писал, что Нидерланды прекратили добычу газа на Гронингенском месторождении — крупнейшем в Европе. Всему виной стал риск из-за возможных землетрясений.

Обложка ©

Unsplash / Zbynek Burival

Артур Лапсаков
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