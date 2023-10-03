Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября упала ниже $90 за баррель

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent упала ниже отметки в 90 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с 8 сентября.

Это произошло к 4:57 мск, когда стоимость фьючерса снижалась на 0,77% до 89,73 доллара за баррель. К 5:42 мск Brent торгуется на уровне $89,81 за баррель (–0,90%). В то же время ноябрьские фьючерсы марки WTA дешевели на 0,9% — до 87,91 доллара за баррель.