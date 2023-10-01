G7 призвали отменить потолок цен на российскую нефть

Введённый странами G7 и ЕС потолок цен на российскую нефть следует отменить, считает нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли, поскольку, по его словам, это ограничение не влияет на доходы Москвы.

"Пришло время отменить потолок цен на российскую нефть. Ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски", — написал эксперт в своей колонке на сайте Bloomberg.

По мнению специалиста, введённые меры не бьют по Москве, а только повышают риск экологических проблем из-за танкеров, перевозящих чёрное золото морем. После увеличения цен на российскую нефть за последние месяцы её ценность выросла.

"Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, а большинство владельцев судов, которые её перевозят, готовы игнорировать потолок цен", — объясняет Ли.