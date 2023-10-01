G7 призвали отменить потолок цен на российскую нефть
Стратег Bloomberg Джулиан Ли призвал отменить потолок цен на нефть России
Введённый странами G7 и ЕС потолок цен на российскую нефть следует отменить, считает нефтяной стратег Bloomberg First Word Джулиан Ли, поскольку, по его словам, это ограничение не влияет на доходы Москвы.
"Пришло время отменить потолок цен на российскую нефть. Ограничения не вредят доходу России, но повышают экологические риски", — написал эксперт в своей колонке на сайте Bloomberg.
По мнению специалиста, введённые меры не бьют по Москве, а только повышают риск экологических проблем из-за танкеров, перевозящих чёрное золото морем. После увеличения цен на российскую нефть за последние месяцы её ценность выросла.
"Urals теперь ближе к 100 долларам за баррель, чем к 60, а большинство владельцев судов, которые её перевозят, готовы игнорировать потолок цен", — объясняет Ли.
Напомним, страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В связи с этим Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запрещающих поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых соблюдается такое условие. Тем временем поставки нефти дружественным странам осуществляются вне зависимости от потолка цен.
ТАСС / Егор Алеев