США сопротивляются уговорам Украины снизить потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ
WP: Белый дом сопротивляется уговорам Украины снизить потолок цен на нефть из РФ
Американские власти пытаются противостоять уговорам Украины снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.
"Несмотря на влияние ограничений на экспорт нефти, администрация Байдена сопротивляется просьбам украинского правительства снизить потолок цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель", — говорится в сообщении.
Дело в том, что Штаты боятся побочного эффекта этого снижения в виде побуждения РФ снизить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ. Это в результате может дестабилизировать мировую экономику, а ведь на носу выборы президента США. Кроме того, любое аналогическое действие должна поддержать Европа. Также это может подорвать поддержку Незалежной.
Напомним, что страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Также ценовой потолок коснулся и поставок топлива из России, размер был определён на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. В связи с этим Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запрещающих поставлять российское топливо в страны, присоединившиеся к потолку цен, а также по любым контрактам с любыми государствами, в которых соблюдается такое условие. Тем временем поставки нефти дружественным странам осуществляются вне зависимости от потолка.
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