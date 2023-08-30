США сопротивляются уговорам Украины снизить потолок цен на нефть из РФ, пишут СМИ

Американские власти пытаются противостоять уговорам Украины снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

"Несмотря на влияние ограничений на экспорт нефти, администрация Байдена сопротивляется просьбам украинского правительства снизить потолок цен на нефть с 60 до 30 долларов за баррель", — говорится в сообщении.

Дело в том, что Штаты боятся побочного эффекта этого снижения в виде побуждения РФ снизить добычу нефти и вызвать скачки цен на газ. Это в результате может дестабилизировать мировую экономику, а ведь на носу выборы президента США. Кроме того, любое аналогическое действие должна поддержать Европа. Также это может подорвать поддержку Незалежной.