В США грабители напали на конгрессмена Куэльяра и угнали его машину

В США совершено нападение на члена Палаты представителей демократа Генри Куэльяра, грабители, угрожая оружием, угнали его автомобиль. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на правоохранителей и помощников конгрессмена.

По данным полиции, украдены также личные вещи Куэльяра. Предварительно, сам он не пострадал. Городская система оповещений информировала об угоне внедорожника Honda с техасскими номерами.