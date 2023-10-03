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3 октября, 04:45

В США грабители напали на конгрессмена Куэльяра и угнали его машину

В США совершено нападение на члена Палаты представителей демократа Генри Куэльяра, грабители, угрожая оружием, угнали его автомобиль. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на правоохранителей и помощников конгрессмена.

По данным полиции, украдены также личные вещи Куэльяра. Предварительно, сам он не пострадал. Городская система оповещений информировала об угоне внедорожника Honda с техасскими номерами.

Шляпа и три попугая: Камеры записали "пиратское" ограбление McDonald’s в США

Шляпа и три попугая: Камеры записали "пиратское" ограбление McDonald’s в США

А ранее Лайф писал, что в Чикаго съёмочная группа, которая собиралась снять сюжет о росте числа вооружённых ограблений, сама стала жертвой нападения. Трое вооружённых людей в лыжных масках забрали деньги, две сумки с оборудованием и рюкзак фотографа.

Обложка ©

Unsplash / LOGAN WEAVER | @LGNWVR

Лариса Сафронова
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