В США грабители напали на конгрессмена Куэльяра и угнали его машину
В США совершено нападение на члена Палаты представителей демократа Генри Куэльяра, грабители, угрожая оружием, угнали его автомобиль. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на правоохранителей и помощников конгрессмена.
По данным полиции, украдены также личные вещи Куэльяра. Предварительно, сам он не пострадал. Городская система оповещений информировала об угоне внедорожника Honda с техасскими номерами.
А ранее Лайф писал, что в Чикаго съёмочная группа, которая собиралась снять сюжет о росте числа вооружённых ограблений, сама стала жертвой нападения. Трое вооружённых людей в лыжных масках забрали деньги, две сумки с оборудованием и рюкзак фотографа.
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