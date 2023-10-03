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3 октября, 05:21

США оказались застигнуты врасплох из-за конфликта на Украине

CGTN: США застигла врасплох реакция Глобального Юга на украинский кризис

Власти США, которые привыкли к диктату, застигла врасплох реакция Глобального Юга на украинский конфликт. Обозреватель Имран Халид утверждает, что в Вашингтоне недооценили рост влияния развивающихся стран.

В статье для китайского CGTN автор отметил, что с начала украинского кризиса многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. Подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы, указал колумнист.

По его словам, многие развивающиеся страны соблюдают укоренившуюся традицию "неприсоединения", унаследованную ещё со времён холодной войны. При этом конфликт на Украине ещё больше обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом. Автор заметил, что отличительной чертой современного варианта политики "неприсоединения" от прошлого аналога является её усиление в тот период, когда Глобальный Юг обладает гораздо большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия.

"Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией и явно не подготовился к тому, что произошло", — подчеркнул Халид.

Белый дом: У США нет денег на долговременную военную поддержку Украины

Белый дом: У США нет денег на долговременную военную поддержку Украины

Ранее сообщалось, что Правительство США приостановило долгосрочные контракты по оказанию помощи Украине. Как уточнил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, причиной заморозки стало отсутствие долгосрочного финансирования.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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