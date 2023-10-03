К берегу Сахалина вынесло сухогруз Queen lend под флагом Либерии

К берегу на Сахалине вынесло сухогруз Queen lend под флагом Либерии. Среди членов экипажа есть граждане Китая.

"Сухогруз Queen lend под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информация о происшествии сейчас уточняется. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в той местности бушует непогода. Предварительно, на борту судна находятся 22 гражданина КНР.