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3 октября, 06:09

К берегу Сахалина вынесло сухогруз Queen lend под флагом Либерии

К берегу на Сахалине вынесло сухогруз Queen lend под флагом Либерии. Среди членов экипажа есть граждане Китая.

"Сухогруз Queen lend под флагом Либерии вынесло к берегу в Углегорском районе на Сахалине, запрос о помощи от экипажа не поступал", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информация о происшествии сейчас уточняется. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в той местности бушует непогода. Предварительно, на борту судна находятся 22 гражданина КНР.

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Ранее сообщалось, что российский контейнеровоз подал сигнал о помощи в Чёрном море, буксир береговой охраны Турции направился в его сторону. Предварительная причина инцидента — сбой в работе двигателя.

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Unsplash

Иван Косицын
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