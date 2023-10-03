В Москве начали включать отопление

В Москве утром 3 октября начали включать отопление. Пока тепло начинает поступать в социальные учреждения и жилые дома.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", — прокомментировал ситуацию заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В настоящее время тепло подаётся поэтапно. Полностью отопление включат в течение пяти дней, до 8 октября. По словам чиновника, сначала тепло получат социальные учреждения, школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно отопление заработает в офисах и жилых домах. Всего к началу отопительного сезона подготовили более 74 тысяч объектов.