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3 октября, 08:39

В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях и жилых домах

В Москве утром 3 октября начали включать отопление. Пока тепло начинает поступать в социальные учреждения и жилые дома.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", — прокомментировал ситуацию заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В настоящее время тепло подаётся поэтапно. Полностью отопление включат в течение пяти дней, до 8 октября. По словам чиновника, сначала тепло получат социальные учреждения, школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно отопление заработает в офисах и жилых домах. Всего к началу отопительного сезона подготовили более 74 тысяч объектов.

Назван способ экономно согреть жильё, пока не дали отопление

Назван способ экономно согреть жильё, пока не дали отопление

Ранее москвичам рассказали, что делать, если будет холодно после включения отопления. Если отопительный сезон начался, а в квартире до сих пор холодно, следует обратиться в управляющую компанию (УК) или жилищную инспекцию, а также позвонить по горячим телефонным линиям, связанным с вопросами отопления.

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Дарья Нарыкова
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