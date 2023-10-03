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3 октября, 08:12

Третьего участника поджога военкомата во Владивостоке задержали спустя 6 дней

<p>33-летний Андрей, задержанный за поджог военкомата во Владивостоке, ранее уже был судим. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

33-летний Андрей, задержанный за поджог военкомата во Владивостоке, ранее уже был судим. Фото © SHOT

Задержан третий участник поджога военкомата во Владивостоке, передаёт SHOT. 33-летнего Андрея полицейские поймали спустя шесть дней после преступления.

Подозреваемый ранее уже был судим за кражу — напился с друзьями и пытался украсть у знакомого из квартиры компьютерный монитор. В последнее время у него были долги более чем на 600 тысяч рублей — по штрафам, алиментам и кредитным платежам.

В отношении россиянина возбуждено два уголовных дела за разглашение данных предварительного расследования и теракт. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Подробности истории с поджогом военкомата во Владивостоке Лайф рассказывал ранее. Первой была задержана 24-летняя студентка из Омска. На преступление её толкнул местный рыбный бизнесмен по имени Манап. Его тоже поймали. Оставалось найти только его сообщника — того самого Андрея, но теперь и он отправится в СИЗО.

Марина Калегина
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