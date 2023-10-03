Третьего участника поджога военкомата во Владивостоке задержали спустя 6 дней
33-летний Андрей, задержанный за поджог военкомата во Владивостоке, ранее уже был судим. Фото © SHOT
Задержан третий участник поджога военкомата во Владивостоке, передаёт SHOT. 33-летнего Андрея полицейские поймали спустя шесть дней после преступления.
Подозреваемый ранее уже был судим за кражу — напился с друзьями и пытался украсть у знакомого из квартиры компьютерный монитор. В последнее время у него были долги более чем на 600 тысяч рублей — по штрафам, алиментам и кредитным платежам.
В отношении россиянина возбуждено два уголовных дела за разглашение данных предварительного расследования и теракт. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Подробности истории с поджогом военкомата во Владивостоке Лайф рассказывал ранее. Первой была задержана 24-летняя студентка из Омска. На преступление её толкнул местный рыбный бизнесмен по имени Манап. Его тоже поймали. Оставалось найти только его сообщника — того самого Андрея, но теперь и он отправится в СИЗО.