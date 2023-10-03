В Ульяновске возбудили два дела после того, как школьники выпрыгнули из окна

Два уголовных дела возбуждены в Ульяновске после того, как дети, испугавшиеся "теракта", выпрыгнули из окна школы. По данным SHOT , дела завели по статьям "Халатность" и "Причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание — до 12 лет колонии.

Напомним, всё произошло в ульяновской школе № 64, где в разгар учебного дня сработала пожарная сигнализация. Сильная паника накрыла учащихся, когда один из учеников в коридоре крикнул: "Теракт!" Дети испугались и начали выбегать из классов, в результате чего образовалась давка. Тогда трое пятиклассников бросились к окну и выпрыгнули со второго этажа. Они отделались переломами и ушибами.