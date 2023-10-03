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3 октября, 08:22

В Ульяновске возбудили два дела после того, как школьники выпрыгнули из окна

Два уголовных дела возбуждены в Ульяновске после того, как дети, испугавшиеся "теракта", выпрыгнули из окна школы. По данным SHOT, дела завели по статьям "Халатность" и "Причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание — до 12 лет колонии.

Также правоохранители проверяют действия учительницы, которая в момент инцидента была в кабинете.

В Ульяновске школьники выпрыгнули из окна, услышав пожарную сигнализацию. Видео © t.me / SHOT

Напомним, всё произошло в ульяновской школе № 64, где в разгар учебного дня сработала пожарная сигнализация. Сильная паника накрыла учащихся, когда один из учеников в коридоре крикнул: "Теракт!" Дети испугались и начали выбегать из классов, в результате чего образовалась давка. Тогда трое пятиклассников бросились к окну и выпрыгнули со второго этажа. Они отделались переломами и ушибами.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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