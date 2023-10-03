Сбежавшего убийцу хозяйки дачи на Урале поймали во время покупки колбасы

Полиция задержала разнорабочего по подозрению в расправе над 39-летней жительницей Екатеринбурга Еленой Косецкой. Женщина была забита до смерти на своём дачном участке в деревне Курманка 26 сентября. Убийцей оказался уроженец Томска по имени Алексей. На допросе он признался в убийстве и пояснил, что произошло это из-за денег, передаёт kp.ru.

Косецкая должна была заплатить ему за проделанную на участке работу, но результат её не устроил. Она попросила рабочего устранить все недостатки, чем буквально взбесила его. Мужчина схватил первое, что попалось под руку (металлический швеллер), и проломил "обидчице" голову. Любопытно, что тело Елены обнаружили привязанным к стулу. Зачем убийца проделал эту манипуляцию и была ли несчастная жертва в тот момент ещё жива, неизвестно.

Подозреваемому удалось скрываться целую неделю. Беглеца смогли поймать, когда он, затарившись в одной из торговых точек в Каменске-Уральском, пытался ретироваться, чтобы снова "залечь на дно". В "продуктовой корзине" убийцы оказались два батона, две палки колбасы, сигареты и пиво.

"Предполагаемый подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга, которая месяц назад на территории Заречного приобрела дачный участок, был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска в ходе реализации оперативной информации", — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

По данным Ura.ru, после расправы разнорабочий похитил личные вещи убитой Елены Косецкой и даже её автомобиль "Рено", но далеко уехать не смог: из-за волнения убийца не справился с управлением и врезался в дерево.