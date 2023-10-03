Ибрагимович сделал выбор между футболом и сексом
Ибрагимович: Секс гораздо лучше забитых мячей, проблемы у тех, кто думает иначе
Златан Ибрагимович. Обложка © ТАСС / IMAGO / Jonathan Moscrop
Знаменитый футболист Златан Ибрагимович сравнил футбол с сексом, добавив, что половые отношения гораздо приятнее забитых голов. Слова футболиста приводит Sportface.
"Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью", — говорит швед.
Профессиональная карьера шведского нападающего началась в 1999 году. Он посвятил спорту больше 24 лет жизни. Златан Ибрагимович выступал за "Мальмё", "Аякс", "Барселону", "Ювентус", "Интер", "Милан", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
Напомним, Ибрагимович завершил карьеру в начале июня 2023 года. Об этом игрок объявил на церемонии прощания с болельщиками после окончания матча между "Миланом" и "Вероной".