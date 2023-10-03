Ибрагимович сделал выбор между футболом и сексом

Знаменитый футболист Златан Ибрагимович сравнил футбол с сексом, добавив, что половые отношения гораздо приятнее забитых голов. Слова футболиста приводит Sportface.

"Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью", — говорит швед.

Профессиональная карьера шведского нападающего началась в 1999 году. Он посвятил спорту больше 24 лет жизни. Златан Ибрагимович выступал за "Мальмё", "Аякс", "Барселону", "Ювентус", "Интер", "Милан", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".