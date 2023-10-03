Чиновник Пентагона более 20 лет устраивал собачьи бои и попался только сейчас

Высокопоставленного чиновника Пентагона задержали по обвинению в организации собачьих боёв на протяжении более 20 лет. Как пишет газета Washington Post речь идёт о Фредерике Морфилде-младшем, заместителе главы информационной службы по управлению и связи.

В домах Морфилда и его друга нашли питбулей, а также устройства, которые, предположительно, использовались для умерщвления собак. Издание уточняет, что ФБР расследовало дело о группе организаторов боёв на протяжении нескольких лет, а в прошлом году ряду её членов предъявили обвинения.

В ведомстве подтвердили, что Морфилд не на рабочем месте, однако не уточнили, уволен ли он.