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3 октября, 09:38

Чиновник Пентагона более 20 лет устраивал собачьи бои и попался только сейчас

Высокопоставленного чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боёв

Высокопоставленного чиновника Пентагона задержали по обвинению в организации собачьих боёв на протяжении более 20 лет. Как пишет газета Washington Post речь идёт о Фредерике Морфилде-младшем, заместителе главы информационной службы по управлению и связи.

В домах Морфилда и его друга нашли питбулей, а также устройства, которые, предположительно, использовались для умерщвления собак. Издание уточняет, что ФБР расследовало дело о группе организаторов боёв на протяжении нескольких лет, а в прошлом году ряду её членов предъявили обвинения.

В ведомстве подтвердили, что Морфилд не на рабочем месте, однако не уточнили, уволен ли он.

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А ранее СМИ рассказывали про гражданскую жену бывшего прокурора Казани, которая оказалась под следствием как хозяйка борделя с несовершеннолетними и наркозависимыми работницами. При этом помогал ей в бизнесе супруг.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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