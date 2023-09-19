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19 сентября, 12:21

Евродипломаты шепчутся о пьянстве украинского чиновника, пригрозившего иском из-за зерна

Politico: Украинского замминистра Качку в ЕС сочли пьяным из-за жалобы в ВТО

Жалоба Киева в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию из-за запрета на ввоз украинского зерна вызвала неоднозначную реакцию в Евросоюзе. Как пишет Politico со ссылкой на слова одного из европейских дипломатов, возникли серьёзные сомнения в трезвости заместителя министра экономики Украины Тараса Качки.

"Этот мужчина был пьян?" — риторически поинтересовался собеседник издания.

Украина начала расследование против Венгрии, Польши и Словакии из-за дискриминации

Украина начала расследование против Венгрии, Польши и Словакии из-за дискриминации

Напомним, что польские власти с 16 сентября продлили запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго. Как заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, страна уже приняла решение и не намерена слушать Берлин или Брюссель. Власти Словакии и Венгрии последовали примеру Польши. А Украина направила в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии, которые запретили импорт украинской агропродукции.

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Getty Images / Future Publishing

Марина Калегина
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