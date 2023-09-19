Евродипломаты шепчутся о пьянстве украинского чиновника, пригрозившего иском из-за зерна

Жалоба Киева в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию из-за запрета на ввоз украинского зерна вызвала неоднозначную реакцию в Евросоюзе. Как пишет Politico со ссылкой на слова одного из европейских дипломатов, возникли серьёзные сомнения в трезвости заместителя министра экономики Украины Тараса Качки.