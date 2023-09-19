Евродипломаты шепчутся о пьянстве украинского чиновника, пригрозившего иском из-за зерна
Politico: Украинского замминистра Качку в ЕС сочли пьяным из-за жалобы в ВТО
Жалоба Киева в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию из-за запрета на ввоз украинского зерна вызвала неоднозначную реакцию в Евросоюзе. Как пишет Politico со ссылкой на слова одного из европейских дипломатов, возникли серьёзные сомнения в трезвости заместителя министра экономики Украины Тараса Качки.
"Этот мужчина был пьян?" — риторически поинтересовался собеседник издания.
Напомним, что польские власти с 16 сентября продлили запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго. Как заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, страна уже приняла решение и не намерена слушать Берлин или Брюссель. Власти Словакии и Венгрии последовали примеру Польши. А Украина направила в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии, которые запретили импорт украинской агропродукции.
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