Украина начала расследование против Венгрии, Польши и Словакии из-за дискриминации
Шмыгаль: Киев расследует действия Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере
Украина приступила к проведению расследования недружественных по отношению к стране торговых действий Венгрии, Польши и Словакии. Об этом в личном телеграм-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере на основе статистики 2023 года", — сказано в сообщении украинского премьера.
Он также сообщил, что в случае если Польша и Венгрия не примут одобренное Еврокомиссией решение и оставят в силе односторонние санкции в отношении украинской продукции, то Киев запретит импорт в Украину ряда товаров определённых категорий из указанных стран. Кроме того, он напомнил, что Киев уже направил официальный запрос в Венгрию, Польшу и Словакию в связи с нарушением норм ВТО и "недружественными действиями этих стран в сфере торговли на основе новой статистики 2023 года".
Ранее Лайф писал, что Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия. А позже, 18 сентября, стало известно, что Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, которые запретили импорт украинской агропродукции.
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