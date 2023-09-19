Украина начала расследование против Венгрии, Польши и Словакии из-за дискриминации

Он также сообщил, что в случае если Польша и Венгрия не примут одобренное Еврокомиссией решение и оставят в силе односторонние санкции в отношении украинской продукции, то Киев запретит импорт в Украину ряда товаров определённых категорий из указанных стран. Кроме того, он напомнил, что Киев уже направил официальный запрос в Венгрию, Польшу и Словакию в связи с нарушением норм ВТО и "недружественными действиями этих стран в сфере торговли на основе новой статистики 2023 года".