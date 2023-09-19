Регион

Уведомления отключены

19 сентября, 10:28

Украина начала расследование против Венгрии, Польши и Словакии из-за дискриминации

Шмыгаль: Киев расследует действия Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере

Украина приступила к проведению расследования недружественных по отношению к стране торговых действий Венгрии, Польши и Словакии. Об этом в личном телеграм-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере на основе статистики 2023 года", сказано в сообщении украинского премьера.

Он также сообщил, что в случае если Польша и Венгрия не примут одобренное Еврокомиссией решение и оставят в силе односторонние санкции в отношении украинской продукции, то Киев запретит импорт в Украину ряда товаров определённых категорий из указанных стран. Кроме того, он напомнил, что Киев уже направил официальный запрос в Венгрию, Польшу и Словакию в связи с нарушением норм ВТО и "недружественными действиями этих стран в сфере торговли на основе новой статистики 2023 года".

"Всё уже предопределено": В Европе заявили, что история с Украиной подходит к концу

"Всё уже предопределено": В Европе заявили, что история с Украиной подходит к концу

Ранее Лайф писал, что Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия. А позже, 18 сентября, стало известно, что Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, которые запретили импорт украинской агропродукции.

Обложка ©

Getty Images / John Coletti

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Польша
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров