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3 октября, 10:50

Врач назвала две группы пациентов, которым нельзя цукини

Диетолог Гридина: Цукини богат калием, кальцием, натрием, магнием и фосфором

Цукини — невероятно полезный овощ, который можно включать в рацион во время диеты. Он низкокалориен и быстро усваивается в организме. Чем ещё полезен этот сорт кабачков, а чем он опасен, Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

По словам эксперта, цукини богат калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором и железом, а ещё большим количеством витаминов. Среди них — А, С, Е, РР и группа В. В овоще содержится пектин, который будет помощником в похудении.

Этот сорт кабачков можно есть сырым, но при этом витамины и минералы не разрушаются даже в процессе жарки или выпекания, уточнила Гридина. Кроме того, цукини является источником клетчатки. Овощ улучшает работу сердца и сосудов, а также укрепляет иммунитет.

Но, несмотря на всю пользу, есть у него и противопоказания: кабачок нельзя людям с аллергией и пациентам с нарушением вывода калия, уточнила собеседница Лайфа.

Назван овощ, который контролирует уровень сахара в крови

Назван овощ, который контролирует уровень сахара в крови

А ранее диетолог Евгения Белюга посоветовала россиянам добавлять в рацион кабачки и тыкву, чтобы избежать сезонных заболеваний. А вот что следует исключить по максимуму, так это сахар. Он вредит не только фигуре, но и ослабляет иммунитет.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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