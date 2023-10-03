Врач назвала две группы пациентов, которым нельзя цукини

Цукини — невероятно полезный овощ, который можно включать в рацион во время диеты. Он низкокалориен и быстро усваивается в организме. Чем ещё полезен этот сорт кабачков, а чем он опасен, Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

По словам эксперта, цукини богат калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором и железом, а ещё большим количеством витаминов. Среди них — А, С, Е, РР и группа В. В овоще содержится пектин, который будет помощником в похудении.

Этот сорт кабачков можно есть сырым, но при этом витамины и минералы не разрушаются даже в процессе жарки или выпекания, уточнила Гридина. Кроме того, цукини является источником клетчатки. Овощ улучшает работу сердца и сосудов, а также укрепляет иммунитет.

Но, несмотря на всю пользу, есть у него и противопоказания: кабачок нельзя людям с аллергией и пациентам с нарушением вывода калия, уточнила собеседница Лайфа.