На Урале распылили газовый баллон в школе, есть пострадавшие
В Верхней Салде в школе 9 человек пострадали при распылении газового баллона
В одной из школ города Верхняя Салда (Свердловская область) распылили газовый баллон в школе. В результате девять человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"Пострадали девять человек. Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты ТЦМК (Территориальный центр медицины катастроф), — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Также двое детей госпитализированы в соматическое отделение. Ещё шести пострадавшим оказана помощь на месте.
Ранее Лайф писал, что в Татарстане разразился скандал из-за видео "дедовщины" в школе с избиением младшеклассников. Старшеклассник поставил двух ребят к стенке и начал поочерёдно наносить им удары по животу.
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