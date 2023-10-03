На Урале распылили газовый баллон в школе, есть пострадавшие

В одной из школ города Верхняя Салда (Свердловская область) распылили газовый баллон в школе. В результате девять человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Пострадали девять человек. Один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты ТЦМК (Территориальный центр медицины катастроф), — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Также двое детей госпитализированы в соматическое отделение. Ещё шести пострадавшим оказана помощь на месте.