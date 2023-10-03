Милонов предложил признать средневековый исторический бой видом спорта в РФ

Исторический средневековый бой следует признать официальным видом спорта в России, чтобы заняться его дальнейшим развитием. С такой инициативой депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру спорта России Олегу Матыцину.

Россия стала "главным популяризатором и двигателем этого вида спорта в мире", отметил парламентарий. Он добавил, что отечественные команды реконструкторов-спортсменов пользуются уважением и авторитетом во многих странах, где этот вид состязаний набирает популярность. По словам Милонова, исторический средневековый бой — зрелищное соревнование, которое уже давно надо было признать официальным видом спорта, как минимум в нашей стране.

"Прошу вас оценить возможность признания средневекового исторического боя на государственном уровне для дальнейшего успешного развития этой дисциплины в нашей стране", — приводит текст обращения RT.