"Давай его!": Двое детей заживо закопали котёнка на Кубани
В Краснодарском крае полиция ищет двух детей, закопавших котёнка во дворе
В Мостовском районе Краснодарского края два мальчика заживо закопали котёнка во дворе, но его в итоге спасли прохожие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ и опубликовали видео случившегося. На кадрах дети, которым на вид не больше десяти лет, роют в песке яму и проверяют, помещается ли животное, а потом кладут туда котёнка и присыпают песком.
В Краснодарском крае два мальчика пытались заживо закопать котёнка во дворе. Видео © Telegram / 23 МВД
"Сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Мостовскому району. Проводится проверка. Котёнок жив, его спасли очевидцы", — отметили правоохранители.
Сейчас сотрудники ПДН устанавливают личности детей. С ними и их родителями проведут "профилактическую работу", добавили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее Лайф писал, что в Ярославле подросток-садист давил котят ногами и нарвался на уголовку. В соцсетях появились кадры, на которых живодёр разрывал животных клещами и протаскивал через измельчитель.
Telegram / 23 МВД