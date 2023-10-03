Регион

Уведомления отключены

3 октября, 13:53

"Давай его!": Двое детей заживо закопали котёнка на Кубани

В Краснодарском крае полиция ищет двух детей, закопавших котёнка во дворе

В Мостовском районе Краснодарского края два мальчика заживо закопали котёнка во дворе, но его в итоге спасли прохожие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ и опубликовали видео случившегося. На кадрах дети, которым на вид не больше десяти лет, роют в песке яму и проверяют, помещается ли животное, а потом кладут туда котёнка и присыпают песком.

В Краснодарском крае два мальчика пытались заживо закопать котёнка во дворе. Видео © Telegram / 23 МВД

"Сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Мостовскому району. Проводится проверка. Котёнок жив, его спасли очевидцы", — отметили правоохранители.

Сейчас сотрудники ПДН устанавливают личности детей. С ними и их родителями проведут "профилактическую работу", добавили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Калининграде пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках

В Калининграде пожарные спасли кота, застрявшего в трубе на американских горках

Ранее Лайф писал, что в Ярославле подросток-садист давил котят ногами и нарвался на уголовку. В соцсетях появились кадры, на которых живодёр разрывал животных клещами и протаскивал через измельчитель.

Обложка ©

Telegram / 23 МВД

Никита Осипов
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров