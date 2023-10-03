"Давай его!": Двое детей заживо закопали котёнка на Кубани

В Мостовском районе Краснодарского края два мальчика заживо закопали котёнка во дворе, но его в итоге спасли прохожие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ и опубликовали видео случившегося. На кадрах дети, которым на вид не больше десяти лет, роют в песке яму и проверяют, помещается ли животное, а потом кладут туда котёнка и присыпают песком.