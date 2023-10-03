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Опубликовано 3 октября 2023, 16:51

Глава МИД Швеции забыл паспорт, и его не пустили на Украину

Presse: Билльстрём пропустил встречу глав МИД ЕС в Киеве из-за забытого паспорта

На встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС в Киеве отсутствовал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Как сообщило австрийское издание Presse, это произошло, поскольку он якобы забыл свой паспорт.

"Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрём якобы забыл свой паспорт, поэтому его не пропустили на польско-украинской границе", — сказано в публикации.

Находящийся в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник сообщил о проведении там заседания Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. Он заявил, что намерен до конца года согласовать военную помощь Украине в размере до пяти миллиардов евро на 2024 год.

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Ранее Лайф писал о том, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не поехал в Киев на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза. Вместо него был направлен заместитель государственного секретаря по вопросам политики безопасности.

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Wikipedia / European People's Party

Илья Суриков
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