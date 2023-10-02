Вместо Сийярто на встречу министров в Киев поедет заместитель его заместителя

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не поедет в Киев на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза, сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД европейского государства Мате Пацолай.

"Венгрию на встрече представляет заместитель государственного секретаря по вопросам политики безопасности [МИД] Жолт Банфорд", — уточнил он.

Пацолай отметил, что Венгрия — не единственная страна, представленная на мероприятии не на уровне министра иностранных дел.