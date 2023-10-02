Вместо Сийярто на встречу министров в Киев поедет заместитель его заместителя
Глава МИД Венгрии не будет присутствовать на встрече министров в Киеве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не поедет в Киев на неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза, сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД европейского государства Мате Пацолай.
"Венгрию на встрече представляет заместитель государственного секретаря по вопросам политики безопасности [МИД] Жолт Банфорд", — уточнил он.
Пацолай отметил, что Венгрия — не единственная страна, представленная на мероприятии не на уровне министра иностранных дел.
К слову, в Венгрии должность госсекретаря соответствует должности заместителя министра. Получается, что страну в Киеве представит заместитель заместителя главы МИД.
Тем временем отношения между Киевом и Будапештом усугубляются. Так, ещё в мае Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP Bank Group в перечень международных "спонсоров войны". В ответ на это Венгрия заблокировала восьмой транш Евросоюза на 500 миллионов евро, который должен был пойти на вооружение для ВСУ. Позже в Киеве временно приостановили статус "спонсора войны" для банка. Как заявили в МИД европейского государства, оно не будет помогать Незалежной до полного исключения организации из списка.
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