Всероссийский ежегодный форум классных руководителей стартовал в Москве

В Москве стартовал Всероссийский ежегодный форум классных руководителей (ФКР). В текущем году ФКР, организуемый Министерством просвещения РФ по поручению президента страны Владимира Путина, проходит во время Большой учительской недели и продлится до 7 октября. В масштабном мероприятии принимают участие три тысячи классных руководителей и педагогов со всей страны.

"Сегодня в зале собрались настоящие лидеры образования, те, кто работает на передовой воспитания и от кого зависит будущее нашей педагогики и наших детей. Вас ждут насыщенные и содержательные дни на форуме. Надеюсь, что та информация, те знания, которые вы получите на этой площадке, вы привезёте в родные регионы, поделитесь с коллегами, и это будет способствовать развитию движения классных руководителей и всей отрасли в целом", — поприветствовала участников форума вице-премьер Татьяна Голикова.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, открывая мероприятие, отметил, что собрать всех классных руководителей на одной площадке, конечно, попросту невозможно. Поэтому ФКР, по сути, является точкой формирования образовательного контента, которым можно делиться и использовать в работе.

Всероссийский форум классных руководителей проводится ежегодно с 9 мая 2020 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. По окончании первого форума было создано сообщество классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из 89 регионов страны в соцсети "Вконтакте".