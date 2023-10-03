Сексолог объяснила, как вычислить альфонса и не остаться без денег

По словам эксперта, нет ничего страшного, если мужчина расспрашивает вас о месте работы или увлечениях. Главное опасаться вопросов о том, сколько вы можете себе позволить потратить средств на отпуск или автомобиль.

Сексолог уточнила, что не стоит общаться с мужчинами, которые перекидывают свои проблемы на девушек, особенно финансовые. Если это не ваш муж, нужно насторожиться, когда спутник экстренно просит одолжить ему денег. По словам Миллер, ни в коем случае нельзя давать в долг. У партнёра должны быть родственники, друзья, которые смогут помочь, а взваливать такие проблемы на любимую женщину он не должен, заключила психолог.