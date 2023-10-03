Сексолог объяснила, как вычислить альфонса и не остаться без денег
Сексолог Миллер: Альфонс выдаёт себя тем, что активно спрашивает о доходах
Альфонса можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие мужчины открыто интересуются доходом партнёрши, рассказала психолог-сексолог Александра Миллер.
По словам эксперта, нет ничего страшного, если мужчина расспрашивает вас о месте работы или увлечениях. Главное опасаться вопросов о том, сколько вы можете себе позволить потратить средств на отпуск или автомобиль.
"Мужчина спрашивает, чем девушка занимается. Хотя это, с одной стороны, нормальный вопрос — убедиться, что девушка не с низкой социальной ответственностью. Но если мужчина пытается вывести её на разговор о должности, зарплате, о местах отдыха — в каких отелях она отдыхает, что она может себе позволить, на какой машине она приехала, какие у неё часы и так далее, (то это подозрительно. — Прим. Лайфа)", — подчеркнула Миллер в беседе с NEWS.ru.
Сексолог уточнила, что не стоит общаться с мужчинами, которые перекидывают свои проблемы на девушек, особенно финансовые. Если это не ваш муж, нужно насторожиться, когда спутник экстренно просит одолжить ему денег. По словам Миллер, ни в коем случае нельзя давать в долг. У партнёра должны быть родственники, друзья, которые смогут помочь, а взваливать такие проблемы на любимую женщину он не должен, заключила психолог.
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