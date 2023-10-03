Мать троих детей Илона Маска подала иск на алименты

Бывшая девушка миллиардера и владельца соцсети Х Илона Маска Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, подала на него в суд для определения родительских прав на трёх детей. Об этом пишет издание San Francisco Standard.

Подобные ходатайства в американском правосудии подаются в случае, когда необходимо определить законного опекуна ребёнка или назначить алименты. Иск зарегистрирован 29 сентября, его подробности неизвестны.

Как ранее писал Лайф, в гражданском браке с канадской певицей Граймс у американского бизнесмена родились двое детей: мальчик X Æ A-12 (произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск"), которому скоро исполнится четыре года, и девочка Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl), которой сейчас два с половиной. Позднее портал Business Insider сообщил, что у бизнесмена и Граймс есть ещё и тайный третий ребёнок по имени Техно Механикус. Его наличие Илон Маск подтвердил, тем самым серьёзно разозлив его мать.