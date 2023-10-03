"Союзмультфильм" временно отказался от буквы "л"

"Союзмультфильм" проводит акцию в поддержку детей с ламбдацизмом — дефектом произношения буквы "л". В киностудии заметили, что некоторые юные зрители не выговаривают название популярного мультсериала "Лудлвилль", поэтому было принято решение поддержать малышей и на время отказаться от использования этой буквы.

"Союзмультфильм" временно убрал букву "л" из своего логотипа, чтобы поддержать детей с ламбдацизмом. Фото © Telegram / "Союзмультфильм"

"Мы сняи буквы "л" с вывески на киностудии!" — говорится в телеграм-канале "Союзмультфильма".

Акция продлится до 8 октября — на это время буква "л" исчезнет из всех постов киностудии в соцсетях, также её не будет на вывеске главного офиса киностудии на улице Академика Королёва.

"Лудлвилль" — мультсериал про необычный народец, который носит название лудлы. В центре забавных событий находится маленькая лудл Энн и её волшебный альбомчик. Любой предмет из него героиня может использовать в реальности, причём самым неожиданным образом.