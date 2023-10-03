Пенсионерам рассказали, как получать пенсию в двух странах сразу

Пожилые люди могут получать пенсию в двух странах — в России и другом государстве, гражданство которого у них есть. Об этом рассказала эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

"Гражданину России не запрещено иметь второе, двойное (или множественное) гражданство другой страны. При приобретении гражданства другой страны отказываться от российского гражданства не требуется. Сразу две пенсии — в России и другом государстве — получать можно", — пояснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

При этом она уточнила, что размер назначаемой пенсии и способ её расчёта будет зависеть от того, заключено ли между государствами соглашение о пенсионном обеспечении граждан. Дайнеко добавила, что у России есть такое соглашение с государствами ЕАЭС, куда входят Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Главное — чтобы у пожилого человека был наработан стаж и он достиг пенсионного возраста. При этом учитывается трудовой стаж и страховые отчисления в обеих странах.

Эксперт отметила, что граждане стран – участниц соглашений могут рассчитывать на зачёт стажа в РФ, если он сформирован до 31 декабря 2022 года. Или пожилой человек может рассчитывать на получение пенсионных денег из Пенсионного фонда, куда внесены накопления, если стаж сформирован после 1 января 2023 года, объяснила Дайнеко.

Такие правила распространяются и на страны бывшего СНГ, например Таджикистан и Азербайджан, добавила специалист. Также она призвала учитывать: если страховая пенсия назначается по старости, то её накопительная часть будет выплачиваться независимо от фактического места проживания пенсионера. Но есть одно но: при переезде на ПМЖ в другое государство социальная пенсия и другие выплаты закончатся.