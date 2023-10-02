Россиянам рассказали, как выйти на пенсию и не лишиться положенных выплат
Юрист Виноградов напомнил о необходимости оформить статус пенсионера
Каждый гражданин предпенсионного возраста обязан сам заниматься оформлением статуса пенсионера, так как эта процедура не происходит автоматически. Несвоевременная подача заявления может обернуться потерей денежных средств, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Экономист отметил, что пенсия начисляется с момента регистрации обращения в Соцфонд. Если же по достижении возраста выхода на заслуженный отдых работник не займётся документами, положенные выплаты не будут осуществляться.
"Если же денежные средства не были вовремя получены по вине Социального фонда, то они должны быть выплачены, причём без ограничений по срокам", — рассказал Виноградов агентству "Прайм".
Правильный алгоритм требует обращаться в Соцфонд за месяц до официального достижения пенсионного возраста. Сделать это можно как посредством личного посещения отделения, так и онлайн при помощи МФЦ, "Госуслуг" и по телефону, подытожил экономист.
Ранее Лайф рассказывал, что в России задумались об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2024 году. После перерасчёта выплаты перешагнут через 23-тысячную отметку.
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