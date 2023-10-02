Россиянам рассказали, как выйти на пенсию и не лишиться положенных выплат

Каждый гражданин предпенсионного возраста обязан сам заниматься оформлением статуса пенсионера, так как эта процедура не происходит автоматически. Несвоевременная подача заявления может обернуться потерей денежных средств, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Экономист отметил, что пенсия начисляется с момента регистрации обращения в Соцфонд. Если же по достижении возраста выхода на заслуженный отдых работник не займётся документами, положенные выплаты не будут осуществляться.

"Если же денежные средства не были вовремя получены по вине Социального фонда, то они должны быть выплачены, причём без ограничений по срокам", — рассказал Виноградов агентству "Прайм".