"Абсолютный антисекс": Дизайнер назвала предметы женского гардероба, которые отталкивают мужчин

Мужчины при первой встрече обращают внимание на опрятный внешний вид и одежду представительницы слабого пола. Подробнее об этом рассказала основатель бренда одежды Shumi — бизнес-леди Наталья Шумиловская.

Так, по словам эксперта, мужчины могут составить плохое первое впечатление о девушке, если она носит некоторые вещи. Например, чрезмерный оверсайз: мешковатые вещи не ценятся мужчинами, ведь они скрывают от глаз всю женскую красоту. Шумиловская добавила, что сильный пол также не привлекают спортивные костюмы и офисные наряды.

"Если днём вы строите карьеру, одеваясь в офисный дресс-код, то вечером ни в коем случае не ходите в этой униформе на свидание. Серая строгость не настроит партнёра на романтический лад", — слова эксперта приводит "Газета.ru".

Однако, по словам дизайнера, явная откровенность тоже приходится мужчинам не по вкусу. Например, глубокое декольте и мини для первой встречи лучше не рассматривать. Представительницу слабого пола могут не правильно понять в таком наряде, к тому же она может стать добычей для ловеласа, пояснила эксперт.

Шумиловская подчеркнула, что женщинам нужно с умом выбирать и обувь. Самой непривлекательной для мужчин является обувь на танкетке или платформе, так как это "абсолютный антисекс".