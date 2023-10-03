Дерзкий расстрел "мерседеса" в столичном районе Марьино попал на видео

На юго-востоке Москвы неизвестные совершили дерзкое нападение на мужчину в иномарке. По данным столичной прокуратуры, на светофоре в районе улицы Донецкой с автомобилем "Мерседес" поравнялся "инфинити", из него вышли "неустановленные лица" и выстрелили несколько раз из неустановленного пистолета, добив остатки стекла топором.

Камеры сняли момент дерзкого расстрела "мерседеса" в столичном районе Марьино. Видео © LIFE

По неподтверждённым данным, после нападения из "мерседеса" исчезла крупная сумма — около 30 миллионов рублей. Эта информация сейчас проверяется. Пострадавший водитель госпитализирован. Позднее в Батайском проезде была обнаружена брошенной машина, на которой скрылись нападавшие.

Что осталось от автомобиля после нападения неизвестных с оружием в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"Прокуратура Юго-Восточного административного округа координирует работу правоохранительных органов, контролирует установление всех обстоятельств, принятие процессуального решения по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту разбоя (ст. 162 УК РФ)", — сообщили в прокуратуре.