"C детства приучали к женщинам": ЛГБТ-активистку возмутил секс 13-летней дочери с мужчиной

ЛГБТ-активистка из города Мурино Ленинградской области пожаловалась в полицию на мужчину, который платил её 13-летней дочери за секс. Как отмечает Mash, женщину возмутила не педофилия, а то, что девочка спала именно с мужчиной.

По данным телеграм-канала, весной школьница познакомилась с неким бездомным и с тех пор подкидывала ему денег. Как-то летом они пошли в канцелярский магазин, чтобы закупиться к новому учебному году. Девочка обещала мужчине сдачу с покупок за помощь. По дороге к ним присоединился 33-летний Артемий Б., который сказал, что ему надо приобрести пластилин для племянницы. После магазина они уже втроём отправились к новому знакомому домой. Пока мужчины пили пиво, девочка развлекала их разговорами. В какой-то момент бомж ушёл, а школьница осталась с Артемием наедине.

Причём настоящий возраст девочка-подросток скрывала, заявляя, что ей 17. Поддержать такую легенду помогала одежда и парик — якобы она просто увлекалась косплеем (перевоплощением в различные роли), поэтому и выглядела младше. В какой-то момент мужчина стал приставать к девочке и предлагать оральный секс. Сначала та отказывалась, но за шесть тысяч рублей согласилась. Затем такие встречи продолжились за небольшое вознаграждение и сигареты.

Осенью о таких "приключениях" узнала мать девочки. Женщина отругала дочь за то, что та ослушалась и вступила в интимную связь с мужчиной, ведь с малых лет её "приобщали" к женщинам. Примечательно, что у матери девочки противоположный пол вызывает отвращение после того, как дочь пять лет назад изнасиловал отчим. В итоге полиция завела уголовное дело, и Артемию теперь грозит до десяти лет тюрьмы.