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3 октября, 16:43

В московском музее выставят знаменитую 300-летнюю скрипку Страдивари

В Москве в Музее музыки покажут 300-летнюю скрипку Страдивари после реставрации

<p>Отреставрированная "скрипка Венявского" работы Антонио Страдивари. Обложка © <a href="https://culture.gov.ru/press/news/na_vystavke_rossiyskogo_natsionalnogo_muzeya_muzyki_kollektsiya_osobogo_naznacheniya_mozhno_uvidet_o/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Минкульта России</p>

Отреставрированная "скрипка Венявского" работы Антонио Страдивари. Обложка © Сайт Минкульта России

Отреставрированную "скрипку Венявского" с сегодняшнего дня, 3 октября, можно увидеть на выставке "Коллекция особого назначения" в Российском национальном музее музыки. Как сообщает пресс-служба Минкульта РФ, в текущем году знаменитому инструменту, который создал легендарный итальянец Антонио Страдивари, исполнилось целых 300 лет.

"Инструмент имеет особую историко-культурную, художественную, научную ценность и известен своими уникальными акустическими свойствами и невероятно глубоким и красочным тембром. История бытования скрипки связана с именами выдающихся музыкантов, игравших на ней, в частности скрипачом ХIХ века Генрихом Венявским, в честь которого инструмент и получил свое второе имя — "скрипка Венявского", — говорится в сообщении.

Реставрацию трёхсотлетнего инструмента выполнил художник Василий Вяткин. Уникальность случая в том, что работа подобного уровня впервые была проведена в России нашим мастером. В частности, специалист восстановил повреждённый угол и кромку верхней деки инструмента, а также привёл в порядок экспозиционный вид и игровое состояние скрипки.

Скрипка названа в честь польского скрипача Генриха Венявского, игравшего на ней в XIX веке. Он был первым профессором класса скрипки Петербургской консерватории, а также занимал должность придворного солиста императорского двора и театров в Петербурге.

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А ранее пианист Евгений Лебедев заявил, что исполнение, а также прослушивание классических композиций и джаза развивает мозг. Музыкант также отметил, что, когда человек учится играть на инструментах, он проявляет выносливость и тренирует память.

Наталья Исакова
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