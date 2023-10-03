В московском музее выставят знаменитую 300-летнюю скрипку Страдивари

Отреставрированную "скрипку Венявского" с сегодняшнего дня, 3 октября, можно увидеть на выставке "Коллекция особого назначения" в Российском национальном музее музыки. Как сообщает пресс-служба Минкульта РФ, в текущем году знаменитому инструменту, который создал легендарный итальянец Антонио Страдивари, исполнилось целых 300 лет.

"Инструмент имеет особую историко-культурную, художественную, научную ценность и известен своими уникальными акустическими свойствами и невероятно глубоким и красочным тембром. История бытования скрипки связана с именами выдающихся музыкантов, игравших на ней, в частности скрипачом ХIХ века Генрихом Венявским, в честь которого инструмент и получил свое второе имя — "скрипка Венявского", — говорится в сообщении.

Реставрацию трёхсотлетнего инструмента выполнил художник Василий Вяткин. Уникальность случая в том, что работа подобного уровня впервые была проведена в России нашим мастером. В частности, специалист восстановил повреждённый угол и кромку верхней деки инструмента, а также привёл в порядок экспозиционный вид и игровое состояние скрипки.

Скрипка названа в честь польского скрипача Генриха Венявского, игравшего на ней в XIX веке. Он был первым профессором класса скрипки Петербургской консерватории, а также занимал должность придворного солиста императорского двора и театров в Петербурге.