Французская компания начнёт собирать тяжёлые дроны на Украине

Французская компания Turgis & Gaillard подписала контракт с украинским предприятием "Антонов" о совместном производстве тяжёлых беспилотников "наподобие Aarok MALE. Об этом сообщает газета La Tribune со ссылкой на представителей концерна.

Aarok — это дрон средней высоты и большой выносливости, несущий различные датчики и вооружение в зависимости от миссии. Максимальная скорость "птички" — 463 километров в час. Он может летать в течение 30 часов и не требует подготовленной инфраструктуры. Данный БПЛА был впервые продемонстрирован в этом году на авиасалоне в Ле-Бурже в качестве конкурента состоящему на вооружении ВС Франции американскому беспилотнику MQ-9 Reaper.

По информации издания, вместе с Turgis & Gaillard в Киеве французы подписали 15 договоров, плюс соглашение о сотрудничестве Генеральной дирекции по вооружению (DGA) с их украинскими коллегами.