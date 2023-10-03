Лайф узнал личность водителя расстрелянного в Москве "мерседеса", у которого похитили 20 млн

За рулём Mercedes, на который напали неизвестные в московском районе Марьино, находился 48-летний глава фирмы ООО "Луна" Алексей Володин. Об этом сообщает SHOT.

Камеры сняли момент дерзкого расстрела "мерседеса" в столичном районе Марьино. Видео © LIFE

По данным телеграм-канала, ранее он был судим по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества". Также SHOT сообщает, что злоумышленники забрали у предпринимателя более 20 миллионов рублей наличными.





