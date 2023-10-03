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3 октября, 18:01

Лайф узнал личность водителя расстрелянного в Москве "мерседеса", у которого похитили 20 млн

За рулём расстрелянного в Москве Mercedes был глава фирмы ООО "Луна" Володин

<p>Глава фирмы ООО "Луна" Алексей Володин, который был за рулём расстрелянного в Москве Mercedes. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/57734" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Глава фирмы ООО "Луна" Алексей Володин, который был за рулём расстрелянного в Москве Mercedes. Обложка © Telegram / SHOT

За рулём Mercedes, на который напали неизвестные в московском районе Марьино, находился 48-летний глава фирмы ООО "Луна" Алексей Володин. Об этом сообщает SHOT.

Камеры сняли момент дерзкого расстрела "мерседеса" в столичном районе Марьино. Видео © LIFE

По данным телеграм-канала, ранее он был судим по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества". Также SHOT сообщает, что злоумышленники забрали у предпринимателя более 20 миллионов рублей наличными.

  • Расстрелянный в Москве Mercedes. Фото © Telegram / SHOT
    Расстрелянный в Москве Mercedes. Фото © Telegram / SHOT
  • Расстрелянный в Москве Mercedes. Фото © Telegram / SHOT
    Расстрелянный в Москве Mercedes. Фото © Telegram / SHOT
  • Расстрелянный в Москве Mercedes. Фото © Telegram / SHOT
    Расстрелянный в Москве Mercedes. Фото © Telegram / SHOT

Расстрелянный в Москве Mercedes. Фото © Telegram / SHOT

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Напомним, инцидент произошёл сегодня, 3 октября, около 16:00 на Донецкой улице. Иномарка стояла в пробке на светофоре. С "мерседесом" поравнялся "инфинити", из него вышли несколько человек и выстрелили в авто, добив остатки стекла топором. После нападения злоумышленники уехали. Раненый Володин сейчас находится в больнице.

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Никита Осипов
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